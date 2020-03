Huiseigenaar moet van gemeente blauwe kleur op buitenmuur overschilderen

De gemeente heeft meerdere klachten ontvangen van omwonenden. De wethouder en de stadsbouwmeester hebben geoordeeld dat er sprake is van een zogenoemd welstandsexces.



‘De woning is het enige huis in de omgeving met een felblauwe kleur’, schrijft de gemeente in een persbericht. Dat komt niet overeen met de vergunning die in 1994 voor de bouw van het huis is afgegeven. Wat wel mocht: lichtblauw. Andere huizen zijn wit of hebben een lichte zandkleur. ‘De felle kleur blauw die vorig jaar is aangebracht wijkt hier sterk van af, waardoor het woongebied geen eenheid meer vormt’, vindt de gemeente.



De verantwoordelijk wethouder zat wel met de kwestie in de maag. Wethouder Herbert Raat in het persbericht: ‘De zaak is gaan rollen nadat we meerdere klachten ontvingen van omwonenden. Het is een lastige kwestie die van beide kanten te beargumenteren is. Daarom ben ik zelf gaan kijken, nadat bleek dat ook de stadsbouwmeester van mening is dat er sprake is van een welstandsexces. Het kwartje is de kant van de omwonenden op gevallen en we hebben besloten om te gaan handhaven.”