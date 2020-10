Huizen krijgen funderingslabel: 250.000 panden met 'hoog risico'

Gemiddelde huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald, maar juich niet te vroeg

9:06 De gemiddelde landelijke huurprijs in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar gedaald, maar juich niet te vroeg want ‘de prijzen zijn natuurlijk nog steeds enorm hoog’, zegt Paulus Jansen, oud-directeur van de Woonbond.