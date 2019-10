Huizenkopers willen vaker hypotheek zónder renteaftrek: scheelt honderden euro's

De hypotheekrenteaftrek wordt in Nederland langzaam afgebouwd, maar dankzij de lage rente is een grote groep huizenkopers niet eens meer geïnteresseerd in het belastingvoordeel. Ze kiezen vaker voor hypotheken waarbij ze niet meer volledig hoeven af te lossen. Het ontbreken van de renteaftrek nemen ze voor lief. Niet geheel zonder gevaren.

In sommige gevallen kan zo’n hypotheek honderden euro’s per maand goedkoper uitpakken dan een ‘normale’ annuïteitenhypotheek, zo laat vergelijkingssite Independer zien met berekeningen. ,,Dit is een nieuwe ontwikkeling van de laatste maanden”, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. ,,Bijna in elk hypotheekgesprek beginnen klanten er zelf over en ongeveer 10 procent kiest er al voor.”

De interesse van klanten is ontstaan door de extreem lage rente. Voor een rentevastperiode van tien jaar ligt die bij de meeste banken onder de 1,5 procent. De goedkoopste hypotheken voor dertig jaar rentevast zitten al onder de 2 procent. ,,Als je minder rente betaalt, dan kun je ook minder rente aftrekken van de belasting”, aldus Lankreijer-Kos. ,,Daardoor worden hypotheken waarbij je geen recht hebt op aftrek vanzelf aantrekkelijker.”

Rekenvoorbeeld aflossingsvrije hypotheek Ze wonen in een prachtig huis in Leiden, maar betalen veel huur en hebben daarom de stap genomen een huis te kopen. Een jong starterskoppel van 26 en 28 (namen bij de redactie bekend) heeft een huis gekocht in het naastgelegen Zoeterwoude. Aankoopprijs: 393.000 euro. Ze moesten op zoek naar een hypotheek. Dankzij schenkingen van hun ouders bleef er een hypotheekbedrag van 347.200 euro nodig. Na wikken en wegen heeft het stel gekozen voor een aflossingsvrij deel van 100.000 euro. Dan betalen ze daarover 162 euro rente per maand. Stel dat ze voor een annuïteitenhypotheek hadden gekozen, dan waren de kosten voor een ton 368 euro per maand geweest (rente plus aflossing). Een verschil van 206 euro. De hypotheekrenteaftrek die ze missen is 61 euro per maand. Als je dat er vanaf trekt, blijft het verschil nog 145 euro. Een aantrekkelijk idee, vonden ze. Daardoor houden ze elke maand financiële ruimte over om leuke dingen te doen. Mochten er financiële meevallers zijn of zouden ze meer gaan verdienen, dan kunnen ze jaarlijks tot 10 procent boetevrij aflossen. Wel heeft het stel uit Leiden ervoor gekozen om de rente van 1,88 procent twintig jaar vast te zetten. Na twintig jaar kan de rente zijn gestegen, maar ze vinden het risico beperkt. Wie weet komt er nog een erfenis waarmee de rest kan worden afgelost. Of het huis stijgt in waarde waardoor de bank een nieuwe hypotheek wil aanbieden, zo redeneren ze. Ze zijn dus niet bang voor een restschuld.

Rabobank bevestigt de nieuwe trend. ,,We zien zeker dat een deel van onze klanten die hun hypotheek oversluit of doorstroomt ook een deel van de nieuwe hypotheek aflossingsvrij afsluit”, zegt een woordvoerder. ,,We kunnen dat nog niet in cijfers uitdrukken.”

Ook De Hypotheekshop merkt dat de interesse toeneemt voor gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken. Banken hebben afgesproken maximaal 50 procent van een hypotheekbedrag aflossingsvrij te houden. ,,Het zijn vooral doorstromers die de keuze maken”, aldus Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Starters willen vaak nog gebruik maken van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dan is een annuïteitenhypotheek met volledige aflossing verplicht.”

Gevaar

Er kleeft wel een gevaar aan als je kiest voor een rentevastperiode van bijvoorbeeld tien jaar, waarschuwt Lankreijer-Kos. ,,Na tien jaar zou de rente omhoog kunnen gaan. Je betaalt dan wél de hogere rente, maar hebt nog steeds géén recht op hypotheekrenteaftrek. Bovendien los je minder af, waardoor de maandelijkse lasten behoorlijk kunnen stijgen. En aan het einde van de looptijd heb je nog wel een deel van je schuld over die je moet kunnen aflossen, of herfinancieren.”

Het Ministerie van Financiën onderzoekt momenteel wat er met de hypotheekrenteaftrek moet gebeuren. In 2013 heeft de politiek bewust op aflossing van nieuwe hypotheken aangestuurd door de renteaftrek bij (gedeeltelijk) aflossingsvrij af te schaffen. Door de lage rente verdwijnt die stok achter de deur. Hagedoorn: ,,Ik denk dat de uitkomst van de evaluatie wordt dat het te complex is geworden. Veel klanten begrijpen het niet meer en voor de belastingdienst is het moeilijk te controleren.”