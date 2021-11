Huizenprijsstijging vlakt af

Bekijk je de prijsstijging van maand op maand, dan zie je echter een trappetje naar beneden, aldus woningmarktanalist Jasper du Pont. ,,Als deze ontwikkeling doorzet, stagneren de prijzen. Het aanbod is wel erg laag, maar stijgt weer een klein beetje de afgelopen maanden. Dat kan overigens gewoon een seizoenseffect zijn, want na de zomer neemt het aanbod traditioneel gezien wat toe. Maar je kunt dus niet een op een zeggen dat de lagere verkoop direct met minder aanbod heeft te maken. Als ik dieper in de cijfers duik, vermoed ik dat er vraaguitval is vanuit doorstromers.”

Paul de Vries, woningmarktonderzoeker van het Kadaster, heeft de afvlakking van de prijsstijgingen ook in het vizier. ,,Als je nou kijkt naar juli, toen nam de prijs maand op maand nog met 2,4 procent toe. In augustus 2,1, september 1,6 en in oktober 1 procent. Je moet uitkijken met maandcijfers, maar dit is toch wel een trend. Het zegt in ieder geval meer dan de jaarcijfers nu, want die blijven heel hoog, al zouden de huizenprijzen nu dalen.”



Dat we nu met prijsdalingen te maken krijgen, wil Paul de Vries niet zeggen. ,,Ik doe ook niet aan voorspellingen. Wel kan ik zeggen dat in het verleden de groeicijfers die we kennen van de afgelopen maanden altijd worden opgevolgd door een periode van afvlakkende prijzen. Als dat gebeurt, dan is de top 10 van hoogste groeicijfers niet in beeld gekomen. Rond de eeuwwisseling werden huizen wel meer dan 20 procent duurder van jaar op jaar. Dalende huizenprijzen kennen we vanuit de geschiedenis eigenlijk alleen in periodes van economische crises.”