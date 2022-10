Huizenprijzen daalden nooit eerder zo hard: makelaars spreken van keerpunt op woningmarkt

Kopers hebben weer ruimte om te onderhandelen. Niet alles wordt nog boven de vraagprijs verkocht. Ruim een derde ging beneden de vraagprijs weg. Gemiddeld werd er toch nog 3 procent boven de vraagprijs betaald, in het tweede kwartaal was dat nog 8 procent.



Nieuwbouw onttrekt zich aan de neergang. Een nieuwbouwwoning was in het derde kwartaal 496.000 euro, dat is een prijsstijging van 8 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021.



Gerssen: ,,De cijfers van het derde kwartaal 2022 wijzen erop dat de extreem verhitte markt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt heeft bereikt. Daarbij is de prijsdaling die we nu van kwartaal op kwartaal hebben gemeten relatief bescheiden, afgezet tegen de extreme prijsstijgingen van de afgelopen kwartalen. Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt. Daarvoor is het aanbod, zowel in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend.’’



Volgens de makelaarsvereniging is er momenteel een tekort van 300.000 woningen in Nederland. Gerssen: ,,Het aanbod op de woningmarkt groeit weliswaar maar dat doet het aantal huishoudens en daarmee de woningvraag ook.’’



Dat tekort is schier onoplosbaar. Volgens NVM komt de betaalbaarheid van nieuwbouw onder druk te staan door onder andere stijgende hypotheekrente en sterk oplopende grond- en bouwkosten. Bouwers proberen dat te pareren door kleinere appartementen te bouwen, terwijl de nieuwbouwkoper het liefst een eengezinswoning heeft. Dat wordt echter voor een groeiende groep onbetaalbaar.