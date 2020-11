Huizenprijzen stijgen nu harder in Groningen dan in Amsterdam

Massale trek uit de stad?

Maar niet alle woningmarktonderzoekers delen die opvatting. ,,Tot nu toe hoor ik vooral anekdotisch bewijs”, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN Amro. ,,Het is altijd zo dat de prijzen in de grote steden als eerste snel oplopen en dat daarna de regio volgt. Dat komt vooral doordat starters vooral in de steden willen wonen, waar meer appartementen staan en die prijzen stijgen dan ook altijd eerder dan die van gezinswoningen. Ik durf nog niet te zeggen of er daadwerkelijk een massale trek uit de stad naar het platteland is.”

Makelaarsvereniging NVM zegt eveneens te constateren dat mensen vaker voor een huis buiten de stad kiezen, maar wijst er ook op dat die ontwikkeling al sinds 2013 gaande is. Dat beaamt hoogleraar woningmarkt van de TU Delft Peter Boelhouwer. ,,We noemen dit het rimpeleffect en dat trad al op vóór corona. De huizenprijzen in Amsterdam stegen minder hard, daar leek soms het plafond te zijn bereikt. En dan krijg je automatisch dat huizenzoekers daarbuiten gaan kijken, in Flevoland bijvoorbeeld.”

Immigratie slinkt

Daarnaast komen er minder mensen naar Nederland sinds corona, blijkt uit bevolkingscijfers. Het zijn juist de vier grote steden die de laatste jaren veel kennisimmigranten ontvingen. De trek uit de stad is dus deels te verklaren door het uitblijven van een trek naar dit land.



,,Het is niet dat er totaal geen ontwikkeling te zien is van stad naar de regio, hoor”, erkent Boelhouwer. ,,Kijk in nieuwbouwwijken in Ede bijvoorbeeld. Daar vestigen vooral jonge gezinnen uit de Randstad zich, met het probleem dat ze veel geld meenemen van de overwaarde op hun vorige huis, waardoor ze lokale belangstellenden uit de markt drukken. Maar ook dit is al een aantal jaren aan de gang.



Bijna in heel Nederland is het aantal transacties toegenomen. Dat wil zeggen dat er meer huizen worden gekocht/verkocht. ,,Het is vooral spannend om te zien welk effect corona nog gaat hebben op de woningmarkt”, zegt Peter Boelhouwer.