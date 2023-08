Huizenprijzen weer iets omhoog

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend tot augustus 2022. Toen sloeg het om en heel even leken de prijzen in een vrije val, maar de afgelopen twee maanden zijn de prijzen weer gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in juli ruim 88 procent hoger.