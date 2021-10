Huurders in de kou: woningcorporatie meldt per ongeluk energiecontract bewoners af

Het is nu niet meer voor te stellen: acht jaar geleden kreeg je een keuken en fikse korting op een huis

18 oktober Een eigen huis is voor velen onbetaalbaar geworden. Hoe anders was de situatie nog niet zo lang geleden? Toen waren woningen niet aan de straatstenen kwijt te raken. De gekste acties werden verzonnen om een huis te verkopen. Kortingen van tienduizenden euro’s - het klinkt onwerkelijk. Welkom in andere tijden.