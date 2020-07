Huurprijzen dalen in enkele steden voor het eerst sinds lange tijd

Al een jaar of vijf is het een heel normaal beeld dat de huurprijzen in de vrije sector fors stijgen, soms met wel meer dan 10 procent in een jaar tijd. De coronacrisis zorgt in elk geval in een aantal grote steden voor een kentering. Of nieuwe bewoners daar ook op de lange termijn van kunnen profiteren, is nog moeilijk te zeggen.

Uit de huurmonitor die Pararius elk kwartaal publiceert, blijkt dat de gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector (hoger dan 737 euro per maand) in het tweede kwartaal van 2020 met 2,4 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de kleinste stijging sinds 2015 en als je het kwartaal met de eerste drie maanden van dit jaar vergelijkt, is zelfs een daling te zien.

Nieuwe huurders betaalden gemiddeld 16,70 euro per vierkante meter per maand. Ondanks deze procentuele stijging, zijn er dalende huurprijzen in de vrije sector zichtbaar in grote en middelgrote steden. In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven dalen de prijzen voor nieuw aangeboden woningen voor het eerst in lange tijd. Ook in andere delen van Nederland zijn steeds meer prijsdalingen zichtbaar. In Almere, Amstelveen, Bussum, Helmond, Hilversum en Middelburg betaalden nieuwe huurders minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Toch zet de terugval niet overal in: Rotterdam, Utrecht en Nijmegen werden nog steeds duurder. Bekijk in de interactieve grafiek hieronder hoe het in je eigen plaats of provincie zit (niet alle gemeenten hebben genoeg aanbod voor een goede vergelijking).

Appartementen

De uitbraak van het coronavirus is volgens directeur Jasper de Groot van Pararius een mogelijke verklaring voor het toegenomen aantal verhuurde appartementen ten opzichte van vorig jaar. ,,Afgelopen kwartaal werden er landelijk ruim 25 procent méér appartementen verhuurd dan het jaar ervoor. Grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht zijn populair onder expats en toeristen, twee groepen waarop Covid-19 van grote invloed is geweest.”

De nieuwe aanwas van expats kwam tot stilstand, waardoor woningen waarvan een reguliere huurovereenkomst afliep niet aansluitend verhuurd konden worden. Omdat ook de toeristische sector in één klap stil viel, kozen veel verhuurders ervoor om hun woning tijdelijk te verhuren aan woningzoekenden in plaats van aan toeristen, zo analyseert De Groot.

Of de daling van de huurprijzen in de grote steden een voorbode is voor de rest van het land, is moeilijk te voorspellen. ,,Er zijn meerdere scenario’s mogelijk, die allemaal een andere uitwerking hebben op de huurmarkt”, zegt De Groot. Ook economen zijn voorzichtig met het uitspreken van hun verwachtingen op de huizenmarkt. Zo kan een tweede coronagolf de economie hard raken en is nog niet bekend hoeveel werknemers worden ontslagen als de steunpakketten van de overheid zijn uitgeput.

