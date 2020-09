Huurverlaging voor 260.000 huurders: vier tientjes per maand minder

Dat staat in de Prinsjesdagplannen voor volgend jaar, die vanmiddag openbaar zijn gemaakt. De huurverlaging kost in totaal 160 miljoen euro. ,,Deze huurverlaging is echt gericht op die mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden’’, zegt minister Kajsa Ollongren (Wonen). ,,Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen.’’



Ollongren stond de afgelopen weken onder grote politieke druk om iets te doen voor de huurders. Vorige week bleek dat de huurprijzen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,9 procent zijn gestegen, de grootste stijging in zes jaar. Partijen in de Eerste Kamer eisten dat de huren zouden worden bevroren, maar dat wilde Ollongren niet.