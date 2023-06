Hybride warmtepomp bespaart zo’n 1000 euro per jaar op energierekening: ‘Beter dan gedacht’

Dit zonnepa­neel kun je eenvoudig zelf op je huurwoning installe­ren

De leveringstekorten van zonnepanelen lijken ein-de-lijk opgelost, maar handjes om ze te installeren zijn schaars. Voor ongeduldigen die niet kunnen wachten hun energierekening naar beneden te schroeven of voor mensen in een huurwoning, is er een plan B. Maar hoe goed is een paneel waarvan je alleen maar de stekker in het stopcontact hoeft te duwen?