Hypotheekrente stijgt piepklein beetje, aanbieders schieten huizenbezitters te hulp

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de hypotheekrente in deze coronacrisis gaat doen, zeggen deskundigen tegen deze site. Er zijn vier aanbieders die hun rente iets hebben opgehoogd, maar dankzij opkoopprogramma's van de Europese Centrale Bank wordt de rente kunstmatig laag gehouden. Huizenbezitters die in de problemen komen, krijgen waarschijnlijk uitstel van betaling.

Het werkt met rente in een normale situatie heel simpel: als de risico's van leningen omhoog gaan, gaat ook de rente omhoog, waarmee geldverstrekkers hun risico's afdekken. Rabobank, Van Bruggen Adviesgroep en De Hypotheker spreken daarom in persberichten de verwachting uit dat de rente na een jarenlange daling weer licht gaat stijgen. De Hypotheekshop ziet een 'wisselend beeld’ en durft een voorspelling niet aan.

Hoe dan ook wordt er door de Europese Centrale Bank met een enorme smak geld gesmeten om de normale marktmechanismes de kop in te drukken. Afgelopen nacht is een ‘pandemie-noodopkoopprogramma’ van 750 miljard euro gelanceerd. De staatsleningen van tien jaar zakten daardoor direct, terwijl de rente gisteren voor het eerst weer even positief was. De hypotheekrente volgt normaal gesproken de lijn van de staatsleningen.

Lijkt mee te vallen

,,Economie is al onvoorspelbaar en nu al helemaal", zegt Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering in Tilburg. ,,Cruciaal is hoe lang het gaat duren tot het normale leven weer doorgaat. Is dat drie maanden of langer? Er ontstaat nu een grotere vraag naar geld en dat heeft een opdrijvend effect op de lange rente. Maar dat kan steeds worden beperkt als de ECB ingrijpt. Het lijkt met de rentestijgingen mee te vallen.”

Volledig scherm De kapitaalmarktrente steeg de laatste dagen zo hard, dat de Europese Centrale Bank heeft ingegrepen. Nu is hij weer onder nul (negatieve rente). De hypotheekrente reageert voorlopig nog niet. © Home Finance.

Er zijn vier hypotheekaanbieders die hun rente sinds lange tijd hebben verhoogd, waaronder Tulp Hypotheken. ,,Interessant is dat dit regiepartijen zijn”, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van vergelijkingssite Independer. ,,Deze aanbieders krijgen geld vanuit investerings-, beleggings- en pensioenfondsen. Zij reageren nu als eerste. Wanneer de andere geldverstrekkers, die misschien wat meer vet op de botten hebben of al hadden ingekocht, ook omhoog gaan is natuurlijk nog niet bekend.” Ondertussen ziet Independer een piek in het aantal aanvragen voor oversluiters, mogelijk huizenbezitters die proberen te profiteren van de lage rentestand.

Beperkte verhogingen

Het gaat vooralsnog om beperkte verhogingen, benadrukt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Hooguit 0,05 procent. Al zou hij met 2 of 3 tienden stijgen, dan nog is de hypotheekrente niet ineens hoog", zegt hij. ,,Opmerkelijk genoeg zien we dat het aantal aanvragen heel erg hoog is momenteel. Ook het aantal woningaankopen gaat vooralsnog door. Aan de andere kant horen we van een adviseur dat een aankoop niet door kan gaan omdat een consument op Schiphol werkt.”



Mensen die hun baan door de crisis dreigen te verliezen of dankzij nulurencontracten direct al problemen krijgen hun hypotheek te betalen, krijgen alvast de helpende hand aangeboden van enkele geldverstrekkers. Klanten van MUNT Hypotheken hoeven tijdelijk geen rente en aflossing te betalen als ze in financiële problemen komen door de coronacrisis. Ook banken komen in actie. ABN Amro wil ‘zo snel mogelijk’ een tijdelijke regel invoeren die ervoor zorgt dat consumenten even hun hypotheek niet hoeven af te lossen. ING wijst erop dat klanten al de mogelijkheid hebben om maatwerkoplossingen te bespreken, bijvoorbeeld als klanten de hypotheeklasten niet kunnen betalen.

Quote Stel dat beleggers afhaken, zodat starters op de huizen­markt betere kansen hebben Martin Hagedoorn, De Hypotheekshop