Hypotheekrente voor het eerst in half jaar omlaag

Het effect van de lichte stijging van de rentes in maart was enorm. Tienduizenden huizenbezitters besloten snel hun hypotheek over te sluiten voor een lager rentepercentage, omdat ze ervan uitgingen dat het dieptepunt was bereikt. Uiteindelijk ging de gemiddelde rente met niet meer dan 0,2 procentpunt omhoog. Voor de gemiddelde huizenkoper zou een huis daar hooguit een paar tientjes per maand duurder van worden. Het heeft dan ook geen effect gehad op de woningprijzen.