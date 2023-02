In deze provincie groeide aantal woningen het snelst, maar dip lijkt op komst: ‘Wordt aanpoten, maar dat zijn we wel gewend’

Waarom mensen met zonnepane­len volgens Consumen­ten­bond moeten kunnen blijven salderen

Eigenaren van zonnepanelen moeten kunnen blijven salderen of ten minste een goede vergoeding krijgen voor de stroom die ze terugleveren aan het net. Daarvoor pleit de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer, die er dinsdag over vergadert.

16 januari