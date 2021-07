In vier van de vijf grote steden lagere huurprijs, maar daling vlakt af

Interactieve kaartNieuw aangeboden huurwoningen in de vrije sector zijn gemiddeld in Nederland wat goedkoper dan een jaar geleden, maar de daling lijkt af te vlakken. Het is dan ook nog altijd behoorlijk duur om een huis te huren in de categorie boven de liberalisatiegrens van 750 euro per maand.

Huurders die hun contract tekenen, betalen 16,37 euro per vierkante meter per maand, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius van het tweede kwartaal. Voor een appartement van 60 vierkante meter betaal je dan zo'n 1000 euro, maar in de grote steden ligt dat gemiddelde hoger.

In vier van de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam) daalde de gemiddelde huurprijs. Alleen in Utrecht bleven de huurprijzen gelijk aan vorig jaar. In Amsterdam dalen de prijzen al vier kwartalen op rij en ook dit kwartaal was de prijsdaling procentueel gezien het hoogst in de hoofdstad. Nieuwe huurders betaalden 6,8 procent minder ten opzichte van een jaar geleden: 21,53 euro per vierkante meter per maand.

De gemiddelde vierkantemeterprijs is landelijk 2 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden, maar vrijwel gelijk met het eerste kwartaal van dit jaar.

Relatief duur

Daar waar de koopmarkt op z'n kop staat, gebeurt er in de vrije huurmarkt weinig bijzonders. ,,Maar het is nog steeds relatief duur, omdat er weinig woningen beschikbaar komen voor mensen met een middeninkomen”, aldus Pararius-directeur Jasper de Groot. ,,Mijn verwachting is dat de prijzen verder onder druk komen te staan als het aantal expats en toeristen weer toeneemt.” Een breed gedeelde analyse is dat door het wegblijven van buitenlandse medewerkers en toeristen er meer aanbod vrijkwam in de huurmarkt. Appartementen die voor kort verblijf op platformen als Airbnb stonden, werden in de coronatijd voor langere tijd aangeboden.

Dat de vrije huurmarkt relatief klein is, klopt volgens het rapport De staat van de woningmarkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangenomen wordt dat het percentage onder de 10 procent ligt. Dat groeit licht omdat particuliere beleggers woningen van eigenaar-bewoners opkopen voor de verhuur. Maar er worden ook huizen verkocht aan nieuwe eigenaar-bewoners, zo nuanceert het rapport. In 2019 kochten beleggers 62.000 woningen om ze te verhuren in de vrije huursector. Daartegenover verkochten beleggers 47.000 huurwoningen aan eigenaar-bewoners.

Toch denkt Rabobank-econoom Nic Vrieselaar dat het toegenomen aanbod onder beleggers een van de oorzaken kan zijn dat de huurprijzen het afgelopen jaar iets naar beneden zijn gegaan. ,,Dat moeten we niet overdrijven, want je hebt het over een paar tientjes per maand, maar de invloed van nieuwe particuliere verhuurders is wel aannemelijk”, zegt hij. ,,Het is echter de vraag of we aan de ontwikkeling van de huurprijs veel gewicht kunnen hangen. Het zijn relatief weinig woningen die te huur worden aangeboden, dus het kan zijn dat er wat schommelingen plaatsvinden.”

Wel zien De Groot en Vrieselaar een duidelijke trend in Amsterdam. ,,De bevolkingsgroei is daar echt afgenomen en het aanbod gegroeid”, aldus Vrieselaar. ,,Daarnaast lagen de prijzen in Amsterdam natuurlijk het hoogst”, vult De Groot aan. ,,Dan ontstaat er een rimpeleffect: huurders vinden de prijzen op een gegeven moment zó hoog, dat ze uitwijken naar andere gebieden zoals de omgeving Almere en Amersfoort.”

Maximale huurverhogingen hebben geen invloed

De landelijke politiek heeft besloten dat huurders dit jaar vanwege corona beschermd moeten worden tegen opnieuw forse verhogingen van hun maandlasten. Terwijl normaal gesproken voor bijna alle huurders in Nederland op 1 juli de huur omhoog gaat, hoort hij dit jaar bevroren te zijn voor alle sociale woningen en maximaal 2,4 procent te stijgen voor huizen in de vrije sector.

Deze maximale prijsstijgingen hebben echter geen effect op de cijfers van Pararius, want het platform noteert alleen de nieuw aangeboden woningen die een huurder hebben gekregen. De huurprijzen in de vrije sector zijn niet gemaximaliseerd, dus verhuurders mogen elke prijs vragen zolang een woning via het puntensysteem boven de 750 euro uitkomt. Huurders in de vrije sector zijn gemiddeld zo'n 42 procent van hun netto-inkomen kwijt aan huur. Bij sociale huur ligt dat percentage lager, namelijk zo'n 36 procent. Bewoners van koopwoningen zijn ongeveer 29 procent van hun inkomen kwijt aan maandlasten.

