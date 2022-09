Industrieel ontwerper Hella Jongerius: ‘sommige dingen functioneren, maar zijn hartstikke lelijk’

Hella Jongerius (59) verontschuldigt zich voor het lawaai op de achtergrond: de geluiden van een verbouwing en af en toe een hondje dat waaks aanslaat. De internationaal gevierde industrieel ontwerpster verliet in 2009 Rotterdam, samen met haar echtgenoot (architect Lucas Verweij), om in Berlijn te gaan wonen en werken. Recent betrok ze een gebouw – een oude school – in een culturele enclave aan de rand van Arnhem. Daar heeft ze een atelier, een laboratorium eigenlijk; onderzoek en experiment staan centraal in haar werk. Ze laat er nu een woning in bouwen.

,,Ik wilde tegenover de stadse drukte van Berlijn heel graag een tweede locatie erbij, in de buurt van natuur. Hier zit ik naast de ingang van de Veluwe’’, vertelt Jongerius over de telefoon. Hoe de werkverdeling Arnhem-Berlijn gaat uitvallen, weet ze nog niet: ,,Dat geeft een heerlijk vrij gevoel. Alle potentie ligt nog voor me.’’

Dutch design

Haar ster rees in de jaren 1990, nadat ze aan de Design Academy in Eindhoven was afgestudeerd en direct furore maakte als een van de ontwerpers in een stroming die bekend is geworden als Dutch Design: experimenteel, innovatief werk – onconventioneel, minimalistisch en vaak met een knipoog. Een van de fascinaties van Jongerius is imperfectie. De beroemde Polder Sofa die ze voor het Zwitserse merk Vitra ontwierp in de kleurschakeringen van een Hollands landschap heeft loshangende draden aan de achterkant. Imperfectie was eveneens een thema in een collectie vazen die ze voor Ikea ontwierp.

Een jaar of tien geleden stopte ze met ontwerpen voor de industrie, zoals ze het zelf onder woorden brengt: ,,Lange tijd heb ik geprobeerd om van binnenuit zaken te veranderen waarvan ik dacht: dat kan zoveel beter. Processen verbeteren en verduurzamen, het idee van ambacht terugbrengen. Ik heb met heel goede opdrachtgevers gewerkt, maar de economische modellen die onder het kapitalistisch systeem liggen, werden steeds benauwder. Ik dacht: hier kan ik me niet meer ontwikkelen.’’

3D weven

Liever neemt ze tegenwoordig het museumpubliek mee op haar zoektochten, zoals bij haar experimenten met kleur in de internationaal vertoonde solo-expositie Breathing Colour uit 2017, waarin ze overtuigend aantoont hoe één kleur talloze kleuren tegelijk kan zijn onder invloed van licht. Vorig jaar pakte ze in Berlijn groots uit met de tentoonstelling Woven Cosmos, waarin nieuwe toepassingen van weven centraal staan. Ze ontwikkelde er een weefmachine voor, die driedimensionale objecten kan vervaardigen.

De aanzet voor een nieuwe techniek wat haar betreft, die doorontwikkeld misschien ooit in de bouw kan worden toegepast. Voor een kunstwerk voor de TU in Eindhoven schaalt ze in januari het project op en gaat ze een kubus weven van twee verdiepingen hoog. In sommige van haar weefsels is speciaal garen verwerkt waardoor objecten zelfstandig kunnen bewegen op zonne-energie. Jongerius: ,,Weven is een van de oudste ambachten. Ik wil onderzoeken welke toepassingen voor de toekomst er schuilen in die oude techniek.’’

Paspoort Hella Jongerius Hella Jongerius (1963) is geboren in De Meern (bij Utrecht) waar ze ook opgroeide. Ze studeerde in 1993 af aan de Design Academy in Eindhoven waarna ze in Rotterdam haar designstudio Jongeriuslab startte. Sinds 2005 is ze in uiteenlopende functies betrokken bij het Zwitserse meubelmerk Vitra. In 2005 ontwierp ze voor Ikea een serie vazen, in 2010 cabine-interieurs voor KLM. In 2009 verhuisde ze met haar man naar Berlijn. Ze had solo-exposities in onder meer Londen (Breathing Colour, 2017) en Berlijn (Woven Cosmos, 2021). Hella Jongerius is getrouwd met architect Lucas Verweij en heeft twee dochters.

Je had het in interviews over uitklapbare balkons en opvouwbare auto’s.

,,Alternatieve materialen om een vehikeltje of object te laten bewegen, ja. Dat is niet iets wat ik uit mijn duim zuig overigens, dit zijn onderwerpen waar architecten en machinebouwers allang mee bezig zijn. Lichte, geweven materialen worden nu al toegepast in de bouw van vliegtuigen; drones die straks met je spullen de stad doorgaan. Lichte materialen zijn voor dat soort toepassingen essentieel. Balkons die uitklappen als de zon schijnt, platforms waarop drones kunnen landen.’’

Je bracht een spirituele laag aan in de Woven Cosmos-expositie door er een sjamaan bij te betrekken. Wat wilde je daarmee tot uitdrukking brengen?

,,Weven is heel erg verbonden met spiritualiteit, het gaat over connectie en samenhang. In veel sprookjes, fabels en verhalen is het spinnen en weven een metafoor voor hoe dingen in elkaar grijpen. Tijdens de expositie mocht elke dag één bezoeker een draad spinnen die onderdeel werd van een grote wand met allerlei soorten gesponnen garen, dikke draden, dunne draden – een nieuw weefsel voor de wereld. Ik dacht, als je je tentoonstelling Woven Cosmos noemt, dan wil ik toch wel weten: wat wil dit gebouw, zijn er hier grotere krachten aan het werk, wat is de energie van de stad, wat heeft het nodig? Kan ik antwoorden vinden in een andere dimensie? Dat leek me heel mooi.’’

Volledig scherm Hella Jongerius - Textile research © Hella Jongerius

Is er iets tot je gekomen?

,,Het was best wel lastig. Sjamanen zijn helemaal niet gewend om dingen te vragen over een stad of gebouw, ze zijn heel erg op personen gericht. Het duurde even voordat ik me uit een soort therapiesessie wist te redden. Het ging alleen over mij, dat was helemáál niet de bedoeling. Uiteindelijk kwamen we in een soort zone waar ik wel wat dingen uit kon halen. Over kleurgebruik, delen in het gebouw die donkerder waren qua energie. Nou ja, het is allemaal... Ik vind het heel interessant. Tegelijk ben ik ook heel nuchter: ik weet het allemaal ook niet.’’

Maar iedereen kent het gevoel dat een object verkeerd staat in de ruimte. Een tik naar links of rechts en het klopt weer.

,,Een object is groter dan de optelsom van materialen en vorm. Er hangt energie omheen. Als je iets gekregen hebt, hoort daar een heel ander verhaal bij dan wanneer je het zelf hebt gekocht, het neemt een andere plek in in de hiërarchie van de spullen in je huis. Sommige dingen functioneren maar zijn hartstikke lelijk, en daar heb je ook een gevoel bij. Je relatie met de spullen om je heen is deel van je identiteit. Dat is een interessant gegeven, want in die hoek kan een oplossing zitten als het gaat om shopgedrag afremmen, en de eindigheid van materialen en grondstoffen.’’

Zelf stuur je geen designs meer de productieband op.

,,Nee, als het gaat over oplossingen, over wat het vak kan bijdragen, dan is niks produceren van wat niets toevoegt een heel goede oplossing.’’

Volledig scherm Hella Jongerius - East River Chair © Hella Jongerius

Kom je door dat uitgangspunt niet in een wat merkwaardige positie bij Vitra, een van je vaste opdrachtgevers? Hun doel dit jaar zal niet zijn om minder te verkopen dan vorig jaar.

,,We kennen elkaar al wat langer dan vandaag, ik neem bij Vitra sowieso een merkwaardige positie in. Ik heb een artistieke mind, daarvoor vragen ze me ook. Omdat ik anders kan denken. We blijven altijd spullen nodig hebben, niet alleen omdat er technische vooruitgang is, ook omdat mensen gewoon graag af en toe iets nieuws willen. Elke ontwerper heeft ook het recht om een nieuwe stijl neer te zetten. Maar het kan wel een beetje minder. Je moet ontzettend goed nadenken over welke materialen je gebruikt, dat is het grootste onderwerp nu voor de ontwerpwereld. Materiaal reist nooit alleen, er zitten allerlei geopolitieke en klimatologische voor- en nadelen aan, die moet je allemaal opnieuw bekijken, dat is een proces waar ik bij Vitra over meedenk.’’

Hoe kijk je in dat licht terug op de collectie vazen die je in 2005 ontwierp voor Ikea?

,,Eigenlijk neem ik altijd mijn eigen positie in bij elke opdracht, ook die voor Ikea. Wat ik wilde weten is of imperfectie op massaschaal mogelijk was, en of er een massapubliek is voor mijn handschrift. Nou, dat bleek, daar heb ik wel antwoord op gekregen. Een tweede opdracht wilde ik alleen doen als we het project in een sociale context zouden plaatsen. Met Unicef hebben we een workshop opgezet voor vrouwen in India die uitgehuwelijkt zijn en in dorpen komen te wonen waar ze niemand kennen en hun huis niet mogen verlaten. In die workshop kregen ze de mogelijkheid buurvrouwen te ontmoeten. Het product dat daaruit is gekomen, ja, god, wandkleden met dierenkoppen. Ik kan niet zeggen dat het zo’n geslaagd eindproduct was. Het proces zelf was relevant voor zo’n grote multinational als Ikea.’’

Volledig scherm Hella Jongerius Foto: Laura Fiorio © Laura Fiorio

De wereld heeft het nogal heet momenteel. In interviews die ik las, sla je een optimistische toon aan.

,,Maar natuurlijk, het zou wat wezen.’’ (lacht)

Wat ruggesteunt je optimisme?

,,De onderwerpen die nu volop op in de belangstelling staan zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, interesseerden me vijftien jaar geleden al. Destijds droeg ik ze ook aan, maar toen werd de noodzaak niet zo gevoeld. Nu staan ze op ieders agenda, zelfs in de politiek. Het gaat over een enorme noodzaak, dus wat mij betreft mag er nog meer wereld in de fik gaan, want op die manier zullen er ook echt dingen veranderen. Ik zie nu vooral de awareness, bewustwording en verantwoordelijkheid die we met zijn allen moeten nemen. Er zit verandering in de cultuur, en die verandering is een heel positief en inspirerend gegeven voor m’n vak.’’

In interviews wordt vaak genoemd dat je ‘van eenvoudige komaf’ bent.

,,Ja, nou ja, ik kom niet uit een cultureel nest.’’

Naar welke zaken uit je jeugd verlang je terug?

,,Naar tijd, verdwalen in de natuur, de vrijheid van geen programma hebben.’’

Zoek je dat een beetje op daar in Arnhem?

,,Ja, de natuur om me heen. De Veluwe is zo prachtig en oneindig… Om dat als je achtertuin te hebben is een enorme luxe.’’

Op welke momenten beleef je intens plezier?

Lacht: ,,Als ik zwem.’’

Tot 30 oktober is o.a. werk van haar te zien in de expositie Here we are! Women in design 1900 - today in de Kunsthal in Rotterdam.

Polderen in New York Met behoud van het fifties-gevoel van het pand ontwierp Hella Jongerius in 2013 een ‘herdesign’ voor de North Delegates’ Lounge van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, samen met onder anderen architect Rem Koolhaas. Met prachtig zicht over de East River creëerde ze een ‘informeel-professionele’ sfeer, onder meer haar Polder Sofa komt in het interieur terug. De herinrichting was een cadeau van Nederland aan de VN. Koningin Máxima opende de lounge, in aanwezigheid van Ban Ki-moon, destijds secretaris-generaal van de VN.

