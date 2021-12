Inge is gek op haar woning, maar verhuist toch in hetzelfde complex

,,We zijn dol op Delft en ook op dit appartementencomplex, het voormalige gebouw voor weg- en waterbouwkunde en ooit ook aangesloten op de bibliotheek van de Technische Universiteit. Dus we wilden eigenlijk ook helemaal niet vertrekken, vertelt Inge. ,,Maar we maken allebei muziek en missen een kamer waarin we deze hobby kunnen uitoefenen. Dus toen er een ander appartement vrijkwam in dit complex, hebben we toch de knoop doorgehakt. Het is zeker niet zo dat we hier juichend de deur uitlopen.”