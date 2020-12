Interieur-Instagrammers zijn hot: ‘Binnenkijken blijft altijd een feestje’

Video Er gaat niets boven... Groningen is gezondste stad van het land (met Apeldoorn in het kielzog)

30 november Groningen is de gezondste stad van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis. Het advies- en ingenieursbureau onderzocht hoe het in twintig steden is gesteld met de buitenruimte en komt tot de conclusie dat Groningen er met kop en schouders bovenuit steekt en beschikt over het gezondste leefklimaat. Apeldoorn staat - als enige! - stad in deze regio in de lijst.