Jackpot op de woningmarkt: Stefan pakte grote winst dankzij systeem dat hij veracht

Motmuggen gespot? Dan mankeert er iets aan de hygiëne in of om het huis

Nog nooit van motmuggen gehoord? Misschien klinken de bijnamen ‘rioolvliegjes’ of ‘aalputmotjes’ je wel bekend in de oren. De beestjes lijken op kleine vlinders, maar dat zijn het niet. Het zijn muggen, alleen muggen die niet kunnen steken. Wat doen ze dan wél, en waarom zitten ze soms in je huis? Bioloog Remco Daalder legt uit: ,,Ze houden van slecht functionerende riolen, verstopte wc’s, goten of gewoon vuiligheid.”

17 augustus