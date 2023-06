Je bent niet veilig voor bliksem als het nog niet regent: dit moet je weten over onweer

Code oranje in Oost-Nederland: zware onweersbui­en komen onze kant op

In bijna heel het land geldt sinds 15.00 code oranje vanwege zware onweersbuien. Eerder waarschuwde het weerinstituut al voor onweersbuien met lokaal veel regen en hagel in het hele land. Uit voorzorg is de eerste loop van de avondvierdaagse in Apeldoorn, Wijhe en 't Harde vanavond afgelast.