Johan (46): ‘Ik wil graag binnen twee of drie jaar van het gas af’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en vier kinderen woon ik in een hoekwoning uit 1999. We hebben een woonoppervlak van 150 vierkante meter. De isolatie is goed, maar wat er precies gedaan is, weet ik niet. Toen we het huis vier jaar geleden kochten, had het energielabel B.

We hebben twintig zonnepanelen die gunstig op het zuid tot zuidoosten liggen. Ons huis staat dus op de hoek en de zon warmt de muur de hele dag op als de zon erop staat. Daarom hoef ik ook niet veel bij te stoken. We hebben ook nog een houtkachel, maar daar maken we sporadisch gebruik van. Die is er eigenlijk ook gewoon voor de gezelligheid. Ik merk dat de temperatuur in huis soms flink omhoogschiet als ik die houtkachel aanzet. Dan wordt het zo 25 graden en moet ik de deuren openzetten zodat de warmte ook naar boven kan.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik zit al zo’n twintig jaar bij Vattenfall en dat bevalt me goed. Momenteel is gas overal duur, dus ik slik de rekening. Ik heb wel een aantal keer overwogen om over te stappen, maar dat was toen tientjeswerk. Dat vond ik de moeite niet waard. Meestal had ik langdurige contracten, maar toen mijn vaste contract onlangs afliep, was het advies om vanwege de hoge prijzen even geen nieuw contract af te sluiten. Ik heb dus nu een flexibel contract.

We verbruikten het afgelopen jaar 710 kuub aan gas en door de zonnepanelen slechts 80 kWh aan stroom. Met de houtkachel stookten we zo’n 1,5 kuub aan duurzaam, gedroogd hout. Dat haal ik het liefst hier uit de buurt. En daar betaalde ik zo’n 250 euro voor. Maandelijks betaalden we 57 euro per maand aan Vattenfall. In totaal komen we dan op 78 euro per maand aan energiekosten.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Toen ik ooit zelfstandig begon in mijn eigen flatje, ging ik natuurlijk kijken waar ik kon bezuinigen. Ik kwam er al snel achter dat dit ook makkelijk met de energiekosten kon. Wat dat betreft ben ik hier nu in huis ook wel de kartrekker. Ik ben ooit met mijn kinderen naar een waterzuiveringsinstallatie geweest en daar word je wel bewust van het verbruik. Ik zeg ook tegen mijn kinderen dat ze niet langer dan vijf minuten hoeven te douchen. Water is misschien niet duur, maar wel kostbaar. Of ik zeg ze dat ze de deuren dicht moeten doen als ze naar buiten gaan. Verder hebben we in de woonkamer een display waarop ik precies kan zien hoeveel energie er wordt geconsumeerd. Ik kan dus zien of de kinderen weer hun verlichting aan hebben laten staan.

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

De wasdroger is het minst zuinige apparaat. Dat merken we meteen. Die zetten we dan aan als de zon schijnt. Maar door de panelen hoeven we niet heel erg op te letten. Verder gebruiken we rolluiken om de ramen ’s nachts te bedekken zodat de warmte veelal binnen blijft en in de zomer geeft dat juist veel koeling door het zonlicht van de ramen te houden. Ik zou graag binnen twee of drie jaar helemaal van het gas af gaan. Ik heb me voorgenomen om Poetin niet te sponsoren. Ik wil dan op inductie gaan koken en een zonneboiler aanschaffen. En misschien ook wat extra zonnepanelen en infraroodpanelen in huis als verwarming.

Die zonnepanelen waren mijn beste investering ooit. Absoluut. Ik hou veel over en dat gebruik ik weer om extra af te kunnen lossen op mijn hypotheek. Wat ik binnenkrijg aan zonlicht, betaal ik minder aan hypotheek. Een win-winsituatie.”