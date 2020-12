Jonge huizenkopers (tot 35) stellen massaal aankoop uit vanwege overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 gaat de overdrachtsbelasting van 2 naar 0 procent voor iedereen onder de 35 jaar. Voor beleggers gaat hij juist van 2 naar 8 procent. Het zorgt sinds de aankondiging van het kabinet in september voor veel reuring op de woningmarkt. Als je een huis van 3 ton koopt, ben je komende week 6000 euro meer kwijt (doorgaans uit eigen zak) dan wanneer je het ruim een week uitstelt.



,,Dit is precies wat we hadden verwacht. Voor december zal het effect nog sterker zijn zelfs”, denkt Paul de Vries, woningmarktdeskundige van het Kadaster. ,,Wat gebeurt er? Woningkopers gaan anticiperen. Notarissen en makelaars attenderen hen erop dat ze met een paar weken wachten geld kunnen besparen. Dan ga je in overleg met de verkoper: kan het niet een paar weken later? Als dat lukt, heb je mazzel.”