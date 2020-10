Kattenpoep in je tuin: moet je dat pikken of niet?

Arnhemse ‘catnapper’ is buurtkat­ten spuugzat en vangt ze: ‘Ik heb gewaar­schuwd dat ik ze naar een onbekende plek breng’

21 oktober ARNHEM - Arnhemmer Nick Oudendag is het beu om in zijn tuin elke keer met zijn vingers in kattendrollen te graaien. Daarom gaat hij kattenvallen plaatsen. Eenmaal gevangen brengt hij de katten naar eigen zeggen een plek ver weg van zijn achtertuin. De commotie onder zijn buren is groot.