Kerst 2019: dit zijn de laatste trends voor de kerstboom

Sinterklaas is weliswaar nog maar net in het land, maar je vast oriënteren op de aankomende perfecte kerstboom kan best. Dit jaar zijn een paar thema’s hip, maar over het algemeen geldt: hoe gekker, hoe unieker, hoe beter.

Tuincentra en kerststilisten gaan al vanaf januari naar de beurs om vast te stellen wat hip is de aankomende kerst. Kerstboomstilist Anouk Berger (28) merkt dat de boomtrends van dit jaar heel erg aansluiten op de interieurtrends van nu.

Botanisch

Een belangrijk thema van nu is het ‘botanische'. ,,Dat betekent veel planten en veel groen’’, zegt Berger. ,, Een monstrablad versiert met goud in je boom is helemaal hip, of een palmblad met goudtinten. We gaan ook veel vogels in de boom zien. Versiert met glitters en veren. Fred van Leer heeft ook zo’n boom op Instagram gezet met kaketoes, allerlei andere exotische beesten en de gekste figuren.’’

Bij Tuincentrum de Driesprong hebben ze expres veel ‘jungle’ ingekocht: ,,van apen tot papegaaien en luipaarden met prints en de gekste kleuren. Je kunt het allemaal in je boom hangen, of kopen als kaars’’, zegt Albert van der Velden, inkoper van het tuincentrum. ,,En ‘natuurlijk’ is ook helemaal hot. Alles was met natuur te maken heeft, van een berkenschijf tot een houten kerststal en versierde bladeren gaan we terugzien.’’

Boutique

Dit jaar zijn mensen ook op zoek naar het luxueuze hotelgevoel. ,,Denk aan warme tinten. Ballen met mooie paars en roodachtige kleuren, van verschillende materialen, zoals velvet. Het moet chique en hip aanvoelen’’, zegt Berger. ,,Een beetje zoals restaurants MaMa Kelly in Amsterdam, of The Street Food Club in Utrecht.’’

Nostalgie

Dan is er nog het belangrijkste thema: nostalgie. ,,Al die hippe dingen zijn hartstikke leuk, maar de meesten mensen verlangen ook gewoon naar de kerst van vroeger’’, zegt Berger. ,,Traditionele kleuren, zoals rood, zilver en goud zijn klassiek en altijd goed. Vooral de ballen die oma vroeger had met poëzie plaatjes zijn leuk. Die kun je combineren met vintage items voor in je boom, zoals ouderwetse vliegtuigjes of raceauto’s. Het mag allemaal best kinderlijk.’’

,,Wij hebben heel veel kleur ingekocht, waaronder veel koperkleuren, rood- en bordeauxtinten. Het mag allemaal traditioneel, maar ook wat rijker. Wat meer over de top. Denk aan het televisieprogramma van Martien Meiland. Zo overdreven mag je uitpakken’’, zegt Van der Velden.

Duur

Hoe leuk al die ballen ook zijn. Voor de meeste mensen is elk jaar nieuwe ballen kopen gewoon financieel niet haalbaar. Ook al is de economie verbeterd. ,,Ik merk wel verschil’', zegt Berger. Toen we tien jaar geleden met ons stylingsbureau versierdekerstoom.nl begonnen - een bedrijf dat compleet versierde kerstbomen aan de deur levert - vroeg ik me best eens af: hebben mensen het ervoor over? Nu zijn we drukker dan ooit.’’

Dat heeft ook te maken met de behoefte aan ‘het perfecte plaatje'. ,,We worden allemaal beïnvloed door de wereld om ons heen op sociale media. Alles ziet er mooi uit: van je huis, tot wat je eet en hoe je eruit ziet. Mensen hebben daarom steeds meer behoefte een unieke, eigen boom. Alle trends zijn daarom ook heel goed te combineren.’’

Sommige mensen zetten hun ballen op Marktplaats of verkopen ze aan de Kringloopwinkel. Je kunt ze ook kopen bij Hema, zegt Berger. Die hebben ook een leuke en redelijk betaalbare collectie met exotische dieren en mooie kleuren.’’