Kevin (33) : ‘Ik heb een Excelsheet met alle berekeningen voor het huis’

EnergierekeningHoeveel geld besteed je aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: de 33-jarige Kevin van Ruitenbeek uit Achterveld.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en twee jonge kinderen ben ik vorig jaar eind mei verhuisd naar onze nieuwbouwwoning van 160 vierkante meter in Achterveld. Hiervoor woonden mijn vrouw en ik in een appartement, maar met gezinsuitbreiding paste dat niet meer. We zijn redelijk kieskeurig en met wat geluk kregen we een bouwkavel toegewezen. Je kunt je er heel veel bij voorstellen, maar als je het fijn vindt om de teugels in handen te hebben, is zo’n project soms nog best lastig en stressvol. Zoveel keuzes, je wilt het meteen goed doen. Ik heb bij de bouw niet echt stilgestaan bij de energierekening en de isolatie. Dat komt ook omdat alles al aan de nieuwbouwnormen moet voldoen. Zo moest er sowieso een (lucht-water)warmtepomp in en hebben we dertig zonnepanelen.”

Wat staat er op de jaarrekening?

Periode: juni 2020 - juni 2021

Kosten elektriciteit: -299,33 euro

Kosten gas: 0 euro

Welkomstbonus: 220 euro

Verbruik stroom: 3195 kWh (dal), 1917kWh (normaal)

Teruglevering stroom: 1656kWh (dal), 4051kWh (normaal)

Netto stroomverbruik: 1539kWh (dal) + -2134kWh (normaal) = -595kWh

Verbruik gas: 0 m3

,,Ik houd heel veel zelf bij. Voordat we hier gingen wonen wist ik niet hoeveel we zouden verbruiken. Ik heb een Excelsheet met alle berekeningen voor het huis gemaakt. Dan houd ik met alles rekening: van mijn apparaten die veel verbruiken, tot de oost-west-opstelling van mijn zonnepanelen. Ik had uitgerekend dat mijn verbruik ongeveer tussen de 6000 en 7000 kWh zou moeten zijn. Daarom ben ik heel tevreden met mijn jaarrekening. Ik heb het denk ik goed berekend. We hadden wat betreft de zonnepanelen een ‘slecht’ voorjaar en dan hebben we natuurlijk nog opgewekte energie direct verbruikt.”

Ben je zuinig met energie?

,,Ik denk het wel. Dat waren we in ons appartement ook al. We doen de lampen uit in ruimtes waar we niet zijn en hebben alleen een paar ledlampjes aan als we televisie kijken. Ik kijk ook naar de zuinigste apparaten. Zo hebben we afgelopen week een nieuwe wasmachine en droger gekocht. Dat scheelt enorm veel in het verbruik. De oude droger verbruikte geschat 560 kWh per jaar en deze nog maar 176 kWh. Bij de wasmachine zijn we van 212 kWh naar 55 gegaan. We proberen onszelf nu ook aan te leren om op andere momenten de apparaten aan te zetten. Nu is de salderingsregeling nog prima, maar in de toekomst moeten we toch meer in de middag de wasmachine en de vaatwasser aanzetten. Dat is nog wel even wennen.”

Wat is de salderingsregeling?

Salderen is een vorm van subsidie die ervoor zorgt dat je als consument (bewoner) de door zonnepanelen opgewekte energie kunt wegstrepen tegen de stroom die je verbruikt. De subsidie wordt vanaf 2023 langzaam afgebouwd. Vanaf 2031 kun je helemaal niet meer salderen en krijg je dus een producententarief voor de hoeveelheid stroom die aan het net wordt teruggeleverd. Dat is een veel lager tarief.

Woon je prettig?

,,Ja, we zijn heel tevreden. We zitten vrijstaand met uitzicht op de weilanden. Daardoor pakken we wel veel wind, maar we hebben niets te klagen. We zijn ook voor de kinderen verhuisd, die kunnen nu lekker in de tuin spelen of zelfs op straat. Ik merk het ook direct aan mijn dochtertje. Die was heel druk en een lichte slaper in het appartement. Hoe anders is dat nu hier.”

Deze aflevering van 'Energierekening' is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl.