Kijk mee in het opvallendste huis dat nu te koop staat, Marilu werkte 26 jaar aan haar paleis

De voorgevel van het huis aan de Hoogstraat oogt als vele andere monumentale panden in de directe omgeving. Een mooi herenhuis uit 1558, niet heel bijzonder. Maar wie binnenstapt, waant zich direct in een heel andere, fantasierijke omgeving: de wereld van Marilu Groeneweg (57). Zij kocht het voormalige kantoorpand 26 jaar geleden van de gemeente Schiedam en creëerde er haar eigen ‘veilige fort’, haar ‘droompaleis’ ,,Zo voelt dat voor mij. Dit is de plek waar ik me thuis voel.”



Zoals ze vooraf al aankondigde: Je moet het huis gezien hebben om er een gevoel bij te hebben. Werkelijk ieder hoekje heeft een bestemming. Allerlei gekleurde snuisterijen en meubels zorgen voor sfeer. Waar ze al die spullen vandaan heeft? ,,O joh, overal en nergens. Ik heb dit in 26 jaar verzameld.”