Klimaatopwarming in de tuin: kansen voor exotische planten

De kranten staan vol droefgeestig nieuws, maar soms valt er toch nog iets te lachen. Ik moest in ieder geval lachen bij het lezen van dit bericht: ‘Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden heeft, na overleg met onder meer de Veiligheidsregio Fryslân en provincie Fryslân, besloten dat onder de huidige coronamaatregelen het niet mogelijk is een Elfstedentocht te organiseren. Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld, wordt de situatie opnieuw bekeken.’

Tja, je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat we die Elfstedentocht nooit meer zullen beleven. Misschien op de fiets, lopend of desnoods zwemmend, maar op de schaats? Vergeet het maar. Het klimaat is blijvend veranderd.

Conservatief

Tuinliefhebbers zijn nog niet aan die nieuwe situatie gewend; ze zijn veelal conservatief en lopen in de tuin minstens twintig jaar achter de feiten aan. Ze snoeien hun rozen in maart, terwijl ze dat nu ook in januari zouden kunnen doen; ze wachten met het buitenzetten van de kuipplanten braaf tot na ijsheiligen, want voor die tijd zou het nog weleens kunnen vriezen. Tegenwoordig heb je dan meer kans op een hittegolf.



Ook wat plantenkeuze betreft zijn we behoudend. We zouden allang kunnen experimenteren met struiken die vroeger steevast bevroren, maar die je nu best ‘s winters buiten zou kunnen laten, desnoods met af en toe wat bescherming van vliesdoek of noppenfolie als het nog een keer echt vriest.



Waar ik aan denk? Bijvoorbeeld aan de Gardenia, of Kaapse jasmijn, de meest bedwelmend geurende van alle struiken. Niet alle Gardenia’s zijn winterhard, maar ‘Crown Jewel’ en ‘Kleim’s Hardy’ kunnen tegen de vorst. Heb je geen tuin, zet er dan een in een grote kuip voor de balkondeuren en geniet van de witte bloemen.

Stadstuin

Wie in de stad woont is wat klimaat betreft bevoorrecht, want daar is het al gauw een paar graden warmer dan in het ommeland. In een stadstuin zou je een mimosa tegen een muur kunnen planten. De gewone mimosa (Acacia dealbata) bloeit al in februari en maart en ruikt dan heerlijk naar een verse vruchtensalade. Snoei direct na de bloei, want mimosa's zijn harde groeiers en je wilt ook nog ruimte voor jezelf overhouden.

Een struik die al wel een beetje tot onze tuinen is doorgedrongen is de Ceanothus, ook wel Californische sering genoemd. We hadden al de struiken met fletsblauwe bloemen, nu kunnen we ook de diepblauwe variëteiten planten, waarvan we vroeger dachten dat die het alleen in exotische oorden zouden doen. Als we dan toch voorlopig thuis moeten blijven, halen we met Kaapse jasmijn, mimosa en Californische sering de vakantie naar onze tuin.

