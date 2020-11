Kopen Zonder Kijken-bouwer Bob stopt 2 ton in verrot pand in Wassenaar: ‘Leukste huis ooit’

Alex zag zijn zoektocht naar een geschikt pand vol vertrouwen in, zij het niet dat de deelnemers hun huidige woning al hadden verkocht. Veel tijd was er dus niet, zeker niet toen Kelly en Ricardo stralend vertelden dat er een tweede kindje onderweg is. ,,Het is een vruchtbaar seizoen’’, roept presentator Martijn Krabbé zo ongeveer in elke aflevering. Het was deze keer niet Alex maar zijn kompaan Bob die lyrisch enthousiast was van een charmant jaren 30-huis in de populaire Bloemenbuurt. Waar de gemiddelde koper gillend wegrent bij het idee dat er ook maar iets aan een pandje moet gebeuren, ziet Bob mogelijkheden. ,,Alles moet opnieuw, maar ik kan hier fluitend een te gek familiehuis van maken, wat de smoel van dit huis behoudt. Het is best ouwe zooi, maar het kan hersteld worden in zijn oude glorie. Ik word hier razend enthousiast. Dit is een van de leukste huizen van alle seizoenen.’’