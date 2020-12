Kopen Zonder Kijken-stel wordt uit droom geholpen: ‘Tijd om keiharde keuzes te maken’

Een duurzaam huis, in een natuurrijke omgeving, met minimaal drie slaapkamers, een werkkamer, een tuin én niet ver van het station. En dat voor 525.000 euro in - het liefst - Heiloo. Het team van Kopen Zonder Kijken kon vanavond niet anders dan Magda en Ronald uit hun droom helpen: hun wensenlijst was zo groot dat het vinden van het perfecte stulpje onmogelijk zou worden. En dus moest het stel concessies doen.

Magda en Ronald vormen een samengesteld gezin met de kinderen van Ronald, Tinka en Joeri, en de zoon van Magda, Rocco. Er is alleen nog een probleem: het koppel woont niet samen. Daar moet verandering in komen en dus schakelen Magda en Ronald het team van Martijn Krabbé in om de perfecte woning voor ze te vinden. Met een budget van 525.000 zou dat geen probleem moeten zijn, maar door de enorme wensenlijst van het stel wordt het tv-makelaar Alex van Keulen absoluut niet makkelijk gemaakt.



Magda en Ronald willen het drukke Amsterdam verruilen voor een vrijstaand, duurzaam huis in Heiloo of Castricum. En er zijn meer wensen. Zo mag het stulpje hooguit vijftien minuten van het station liggen, moet er een fijne tuin aanwezig zijn, moet de woning minimaal drie slaapkamers en een werkkamer hebben en willen ze niet aan een drukke weg wonen. Hoewel makelaar Alex aanvankelijk vol goede moed begint aan de zoektocht, komt hij al snel tot de ontdekking dat de eisen van Magda en Ronald niet realistisch zijn. Een vrijstaande woning vinden in een natuurrijke omgeving en ook nog eens vlakbij het station? Vergeet het maar.



En dus is het tijd om het stel wakker te schudden. Daarom worden Magda en Ronald mee op huizenjacht genomen, zodat ze zelf kunnen ondervinden dat hun eisen en budget niet bepaald met elkaar overeen komen. Tijd om concessies te doen, luidt de boodschap van Alex. ,,Ik denk dat duidelijk is geworden dat de concessie vooral niet de locatie is, want dat is just de reden om weg te gaan uit Amsterdam”, besluit Magda.

Duurzaam

Na de wake-upcall kan Alex eindelijk zijn zoektocht vervolgen. Al snel stuit hij op een woning met potentie. Samen met bouwkundige Bob Sikkes gaat hij daarom het huis bezichtigen. Er is veel werk aan de winkel, maar Sikkes is niet vies van een flinke verbouwing en ziet het helemaal zitten. Zo wordt er een van uit glas bestaande uitbouw gemaakt, wordt het tuinhuisje omgetoverd tot werkkamer voor Magda en krijgen ook de andere ruimtes een make-over.



Toch loopt Bob tegen een probleem aan: Magda en Ronald willen per se een duurzaam huis. Omdat de kosten van de verbouwing oplopen, is er meer geld nodig om het stulpje te verduurzamen. Zo zijn er onder meer een warmtepomp en zonnepanelen nodig. Het is echter nog maar de vraag of Magda en Ronald daar budget voor hebben en dus moet Bob de twee contacteren om nog wat geld los te peuteren. Dat is gelukkig geen probleem voor het stel, want Magda en Ronald blijken lange-termijndenkers. ,,Over acht jaar hebben we het eruit gehaald”, weten ze.

Thuiskomen

Als de grote dag eenmaal is aangebroken, staan Magda en Ronald stijf van de zenuwen. Hoe ziet hun nieuwe stulpje, waar ze eindelijk samen kunnen wonen, eruit? Want hoewel de twee concessies hebben gedaan, hopen ze natuurlijk wel dat er alsnog rekening is gehouden met hun wensen. Bij binnenkomst valt er zichtbaar een enorme last van hun schouders. ,,Dit is zo ons, maar dan 2.0”, jubelt Magda als ze de woonkamer betreedt. ,,Het is echt thuiskomen.”



Ook Ronald is in zijn nopjes met het huis. ,,Lekker daglicht”, merkt hij op over de glazen uitbouw. Ook de bank, keuken en overige ruimtes vallen in de smaak. ,,Ik sta te glimmen en jij ook. We voelen ons de koning te rijk, wat geweldig.”