Kopers moeten sneller dan ooit knoop doorhakken op huizenmarkt

Zwolle

Door de grote concurrentie hebben potentiële kopers weinig tijd om na te denken over de belangrijkste aankoop van hun leven, analyseert Dynamis. Buiten Amsterdam is vooral Den Haag populair, in de Hofstad zijn meer zoekers actief dan in het grotere Rotterdam. Maar ook in Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Tilburg zijn ruim 15.000 huishoudens actief op zoek naar een koopwoning via Funda, dat zijn ongeveer 25 zoekers per aangeboden woning. Buiten de stedelijke gebieden nemen de verkooptijden het snelst af, in Oost-Groningen is die in het tweede kwartaal zelfs gehalveerd.