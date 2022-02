Kringlooptips: combineer een modern interieur met karakteristieke elementen

Hoe verloopt die zoektocht en waar moet je op letten?

,,Het moet wel in je huis passen natuurlijk, maar dat kan sneller dan mensen soms denken. Je kunt denken: dit is niet de stijl die in mijn huis past. Maar als je een paar van dat soort items toevoegt, wordt het al een aantrekkelijke mix en match van stijlen en dan kan het goed. Uitgangspunt is dat je het mooi vindt om naar te kijken. Heb je er wel gevoel bij, maar vind je het net niet mooi? Vraag je dan af of je het kunt schilderen of moderner kunt maken. Aan een oude lamp kun je een modern snoer hangen. Met meubels gaat het nog gemakkelijker. Het hoeft ook niet allemaal pontificaal in het zich te staan trouwens. Ik heb servies van mijn oma in de kast staan. Elke ochtend dat ontbijtbord pakken, daar word ik gelukkig van.”