Letty en Habib brachten oude elementen terug in hun woning: ‘Je mag zien dat het een huis uit 1899 is’

Letty is geboren en opgegroeid in Dordrecht en ontmoette Habib in Amsterdam, waar ze toen woonde. Maar nadat er kinderen kwamen en het huis in de hoofdstad te klein werd, werd er verhuisd. Letty: ,,Het is moeilijk om in Amsterdam wat te kopen voor een normale prijs en met een goed aantal vierkante meters. We besloten om terug te gaan naar mijn roots: Dordrecht. Bovendien wonen mijn ouders daar in de buurt, in Ridderkerk.”