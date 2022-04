Levering zonnepanelen stagneert door tekort aan omvormers

Bedrijven die zonnepanelen installeren, hebben momenteel goud in handen vanwege de hoge energieprijs. Nederlandse huishoudens investeren in groten getale in gratis stroom, omdat fossiele brandstoffen zo duur zijn geworden.

Nederland is mede dankzij de salderingsregeling (je mag de stroomopbrengst wegstrepen tegen het verbruik) de snelstgroeiende markt van Europa. Het aantal huizen met zonnepanelen op het dak groeit richting de 2 miljoen, dat is bijna een op de vier woningen.

Omvormers essentieel

,,De vraag was al hoog, maar die is dankzij de structureel hoge energieprijzen verder gestegen”, zegt marktonderzoeker Steven Heshusius van Dutch New Energy Research. ,,Normaal gesproken is er een seizoenseffect als de zon in het voorjaar meer gaat schijnen, maar de vraag is nu echt geëxplodeerd. Er lijken genoeg zonnepanelen te zijn, maar de aanvoer van omvormers is een probleem, omdat daar chips in zitten die regelen dat de stroom van het zonnepaneel wordt omgevormd naar de stroom die uit het stopcontact komt. De grondstoffen voor chips zijn schaars en dan ontstaat er een tekort.”

Het resulteert in langere wachttijden voor consumenten. ,,De afgelopen jaren konden wij zonnepanelen binnen zes weken na aanvraag installeren”, zegt Maartje van Engelen van leverancier Sungevity. ,,Bij een normaal zonnepanelensysteem dat niet met schaduwvorming te maken heeft, is dat nu tien weken. Systemen met omvormers per paneel leggen we nu pas na veertien weken. We hoeven geen hogere prijzen te rekenen, maar informeren onze klanten wel over de langere wachttijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lockdowns in China

Ook brancheorganisatie Techniek Nederland bevestigt het tekort aan omvormers. ,,Microchips en andere grondstoffen zijn helaas schaars, terwijl de vraag wereldwijd toeneemt”, zegt woordvoerder Dick Reijman. ,,Daar komt bij dat de meeste omvormers afkomstig zijn uit China, waar nieuwe lockdowns van kracht zijn in verband met het coronavirus.”

Voor particulieren en bedrijven die duurzame energie willen opwekken, zijn de leveringsproblemen teleurstellend, stelt Reijman. ,,Maar ondanks de huidige vertraging blijft het met het oog op de langere termijn zinvol en verstandig om zonnepanelen te overwegen en te bestellen. De groei van het aantal zonnepanelen blijft alle verwachtingen overtreffen.”

De energietransitie is volgens onderzoeker Heshusius niet in gevaar. ,,Aanhoudende tekorten zitten wel een versnelling in de weg”, formuleert hij voorzichtig. Sungevity probeert creatief om te gaan met de situatie en kiest voor andere aanvoerlijnen. ,,Schepen uit China doen er momenteel langer over om goederen naar Europa te vervoeren, daarom zijn wij een proef gestart om het materiaal per trein te vervoeren", aldus Van Engelen. ,,Dat is wel spannend, want de trein moet om Rusland heen rijden vanwege de oorlog die het land is begonnen in Oekraïne.”