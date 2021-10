Linda en Glenn doen beste bod, maar grijpen mis: ‘Drie zoons te druk voor de buurvrouw’

Onrust over opvragen studie­schuld voor hypotheek: ‘Toestem­ming klant blijft nodig’

12 oktober Opnieuw is onrust ontstaan over de wijze waarop de studieschuld wordt meegewogen in de berekening van de maximale hypotheek. Een databedrijf heeft een nieuwe techniek ontwikkeld die het doorsturen van studieschulddocumenten naar geldverstrekkers makkelijker maakt. Na verhalen in de pers kondigde de VVD vragen aan bij minister Kajsa Ollongren van Wonen.