Liselotte waarschuwt andere huurders: 'Deze huurverhogingen mogen niet volgens de wet’

Terwijl normaal gesproken voor bijna alle huurders in Nederland op 1 juli de huur omhoog gaat, hoort hij dit jaar bevroren te zijn voor alle sociale woningen en maximaal 2,4 procent te stijgen voor huizen in de vrije sector. Nog niet alle verhuurders houden zich aan die regel. Huurders moeten snel zijn met bezwaar maken, adviseert de Woonbond.

De landelijke politiek heeft besloten dat huurders dit jaar vanwege corona beschermd moeten worden tegen opnieuw forse verhogingen van hun maandlasten. De Woonbond laat desgevraagd weten tientallen klachten te hebben ontvangen van huurders die toch een verhoging voor de kiezen kregen. Zij kunnen nog tot 1 juli schriftelijk bezwaar maken bij hun verhuurder, of het oude bedrag blijven overmaken.

Vier op de tien Nederlanders huren een woning, van wie meer dan de helft bij een corporatie. Niet voor alle woningen gelden dezelfde regels. Grofweg zijn er drie mogelijkheden: de huur gaat omlaag (geldt voor 260.000 huurders), hij blijft gelijk (geldt voor 2,5 miljoen huurders), of gaat met maximaal 2,4 procent omhoog (geldt voor honderdduizenden vrije sectorhuurders).

Checklist voor huurders

De Woonbond heeft een checklist voor huurders die niet weten welke regeling op hen van toepassing is. Je bent sociale huurder als je kale huur bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens zat. Dan is de huur beschermd middels het puntensysteem. Dit jaar is die grens 752 euro, maar het kan zijn dat je tóch sociale huurder bent als de huur daar boven zit.

Volgens woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond wordt met name de groep getroffen die in een sociale huurwoning van een particuliere eigenaar woont. ,,Dat hoeft niet per se onwil te zijn van de verhuurder. In sommige gevallen houden ze niet alle wetswijzigingen in de gaten.” Ook voor verhuurders in de vrije sector is een maximale verhoging mogelijk onwettig. Voorheen mocht de huur ongelimiteerd omhoog boven de liberalisatiegrens, tenzij er iets anders in het huurcontract staat.

Protest tegen 5 procent huurverhoging

Liselotte Idema laat in het midden of haar huisbaas op de hoogte is van de maximale huurverhoging, maar wist dat ze protest moest aantekenen toen het bericht kwam dat haar huur 5 procent omhoog ging. ,,Omdat ik, mede dankzij het Juridisch Loket, op de hoogte ben van mijn rechten als huurder, weet ik dat de voorstellen van mijn verhuurder in strijd zijn met de wet.”

Quote Het spelen van huisbaas is al enige tijd een populaire hobby van mensen met vermogen Liselotte Idema

Het steekt haar dat het niet de eerste keer is dat haar huisbaas het niet zo nauw neemt met haar rechten als huurder. Zo werd haar verzocht te verhuizen omdat de verhuurder het pand wilde verkopen, terwijl ze een contract voor onbepaalde tijd heeft. Ook wilde hij het contract aanpassen zonder haar toestemming. En er was nog eens een voorval toen het dak van de badkamer instortte. ,,Het spelen van huisbaas is al enige tijd een populaire hobby van mensen met vermogen”, zegt ze. ,,Namens mijzelf en andere huurders die wel een huis willen kopen, maar dat niet voor elkaar krijgen: als je dan zo nodig huisbaas wil spelen, houd je dan alsjeblieft aan de wet.”

Schriftelijk bezwaar en hulp van huurcommissie

De Woonbond raadt aan om schriftelijk bezwaar te maken, middels een brief of e-mail. Als de verhuurder de huurverhoging dan toch door wil zetten, moet hij het binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum voorleggen aan de huurcommissie. Die doet dan een bindende uitspraak.

Je kunt er ook voor kiezen geen bezwaar in te dienen maar wel de oude huurprijs te blijven betalen. De verhuurder moet dan binnen drie maanden na ingangsdatum een rappelbrief versturen als hij de verhoging alsnog door wil laten gaan. Als je het daar als huurder niet mee eens bent, moet je zelf naar de huurcommissie stappen om alsnog bezwaar te maken.

Bekijk hier al onze video’s over wonen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Independer - overdrachtsbelasting Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.