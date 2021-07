Maak van je vloerkleed een eyecatcher: het ronde vloerkleed

vraag 't vtwonenHeeft je kamer een opfrisser nodig? Verander het vloerkleed. Een ander materiaal of kleurtje maakt al een wereld van verschil. Of kies voor een andere vorm, zoals een rond vloerkleed. Het past volgens Anna van der Heijden van vtwonen in iedere woonstijl en het geeft de inrichting direct een leuke twist.

,,Ik kan me geen kamer voorstellen waarin een vloerkleed uit de toon valt’’, zegt Anna. Het kan op de gang liggen, op de slaapkamer en zelfs in de badkamer of keuken. Zo heeft Anna haar badmat ingeruild voor een klein rechthoekig kleedje. Ze vertelt dat het een mooi contrast vormt met de koude tegels en vindt het er veel stijlvoller uitzien.

De woonkamer is vaak een grotere ruimte, waardoor er meer plek is om te experimenteren. En dit hoeft niet per se alleen met kleur of materiaal. Ze wil de lans breken voor het ronde vloerkleed. ,,Een rond vloerkleed heeft iets liefs. De ronde vormen hebben wat weg van een omhelzing, waardoor het de sfeer van de kamer verzacht’’, zegt Anna. Daarnaast breekt de ronde vorm het rechte lijnenspel in de kamer, denk bijvoorbeeld aan de vierkante tafel, de rechthoekige televisie of de rechte muren.

Lees ook bij vtwonen: zo kies je het juiste vloerkleed.

Zo'n rond vloerkleed vloekt toch met de rest van het interieur?

,,Zeker niet. Een vloerkleed zorgt voor eenheid in de kamer. Probeer zelf maar uit: als je meubels op óf rondom een kleed zet, lijkt het alsof het bij elkaar hoort. Het maakt dan niet uit of het kleed rond of rechthoekig is. Hierdoor past een rond kleed ook in iedere woonstijl.



Zo wordt een moderne stijl een stuk speelser met een rond vloerkleed. Het geeft een leuke twist aan het interieur, doordat je met de rechte lijnen durft te breken. Maar dit soort kleden kan ook juist de vormen in je kamer versterken, zoals in een vintage of romantische kamer. Als je bijvoorbeeld een bank hebt met rondere vormen of een ronde salontafel, dan past een rond vloerkleed hier perfect tussen.’’

Volledig scherm Jute is de trend onder ronde vloerkleden. Stylist: Cleo Scheulderman © Jeroen van der Spek, vtwonen Maar je kan zo'n kleed toch niet zomaar willekeurig neerleggen?

,,Dat ligt helemaal aan je eigen stijl en de grootte van de kamer. Zo kan je een groot kleed gebruiken, waardoor je kamer knusser oogt. Maar het is ook leuk om meerdere kleine kleden neer te leggen. Deze leg je deels over elkaar of juist verspreid over de kamer. In het eerste geval wordt het een eyecatcher, omdat je met vormen experimenteert. In het tweede geval zorg je ervoor dat je kleinere ruimtes in je kamer maakt. Het oogt dan ook veel ruimer. Datzelfde effect krijg je ook als je de meubels deels buiten het kleed zet. Dat geeft zeker met een rond kleed een leuk effect.’’

Zijn er ook trends in de ronde vloerkledenwereld?

,,Nu is jute heel populair. Dit is ook wel logisch. Het is een ruw materiaal en ziet er naturel en zomers uit. Het materiaal heeft een strandachtig sfeertje, dus past perfect bij de zomermaanden. Als je het je kan veroorloven is het super leuk om in de winter en de zomer van vloerkleed te wisselen. In de winter kan je een hoogpolig kleed nemen. Dat is fijn voor de koude voeten. En in de zomer kan je juist voor jute kiezen, omdat dit heel luchtig materiaal is.’’



,,Wat betreft kleur kan je alle kanten op. Je kan bijvoorbeeld verschillende wittinten gebruiken om een ruimtelijk effect te krijgen. Maar als je twee kleden hebt, kan je ook twee contrasterende kleuren kiezen. Wie nog een stapje verder wil kan ook nog twee verschillende groottes gebruiken of juist patronen gebruiken die al in je kamer voorkomen. Eigenlijk is alles mogelijk.’’



Het leukste aan vloerkleden vindt Anna dat ze de hele sfeer in de kamer kunnen veranderen ,,We zitten tegenwoordig steeds vaker thuis. En ik merk dat mensen steeds meer gaan nadenken over de sfeer in huis. Of uitgekeken raken op hun huidige interieur. Met een vloerkleed kan heel simpel je kamer een opfrisser geven.’’

