Maandenlang zat Nathalie overdag in donker door groot doek voor raam, ‘s nachts lag ze wakker van het licht

Als Cijntje in september een brief van de verhuurder op de mat krijgt dat er werkzaamheden aan de gevel komen, vindt ze het allemaal best. Maar tot haar grote verbazing, worden de steigers voor de gevel van haar appartementencomplex bedekt met een gigantisch reclamedoek met daarop rapper Snoop Dogg. Ze weet niet wat ze ziet en mailt onmiddellijk naar de verhuurder. ,,Gaan jullie nog wat doen of is het de bedoeling dat er reclame komt te hangen?”