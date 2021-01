Majella en Marco moeten 2000 euro betalen voor 8 vierkante meter tuin: grond blijkt toch van gemeente

Meisje met de parel verovert Nederland­se huiskamers: ‘Niet voor niets een meester­werk’

3 januari Eeuwenlang was het Meisje met de parel een onbekend schilderij. Inmiddels hangt het meesterwerk van Johannes Vermeer (1632-1675) in veel Nederlandse huiskamers. Waarom wil tegenwoordig iedereen dat schilderij in huis hebben?