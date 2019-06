Man denkt huis te kopen, maar koopt eigenlijk slechts strookje gazon

Nederland­se tuinen worden ieder decennium kleiner

17 juni De meeste huizen in Nederland zijn rijtjeswoningen en die hebben een groter woonoppervlak dan in de jaren ‘50. Tegelijkertijd worden de tuinen ieder decennium een stuk kleiner. En de tuinen worden ook nog eens minder groen. ,,Het is óók een cultuurverandering”, zegt stedenbouwkundige Jos de Graef.