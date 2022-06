Marja leert studenten schoonmaken: ‘Beste heren, doe die pleebril omhoog!’

Marja zegt aan de telefoon helemaal blij te worden van tips aan studenten. ,,Mama en ik hebben in het tv-programma Hoe schoon is jouw huis vaak studentenhuizen bezocht. Dan werden we na de uitzending aangesproken: ‘Wat een smerigheid en troep daar!’ Maar ik vond het het allerleukste om te doen. In studentenhuizen hangt nog de geur van vrijheid. Jongeren zijn net hun huis uit en proberen wat te maken van hun leven. Er is nog weinig verdriet.”

Of dat verklaart waarom het zo leuk is? Het lijkt haar ook te doen om de uitdaging. ,,Natuurlijk denk je, hoe krijgen we dit aan kant? In mannenhuizen lagen of stonden half opgedronken flesjes bier, zweetsokken en pizzadozen of andere overblijfselen van gemaksvoer.

Maar je moet niet denken dat vrouwenhuizen netjes waren! Die zijn vaak nog erger. Vooral al die haren in de douche. Ze gebruiken het scheermesje ook vaker dan mannen, dus die slingeren overal rond. En dan denkt Liselore: dat scheermesje van Joselijn - ja, ze hebben van die keurige VVD-namen - is wat minder bot dan die van mij dus die pak ik. Mijn moeder en ik hebben ons kapot geschaamd om wat we tegenkwamen.”

Een paar losse tips van Marja:

- Neem na het douchen de wanden af met een trekker en maak de kraan droog. Dan voorkom je kalk en viezigheid die zich daar aan hecht en dat scheelt schoonmaken.

- Als je sokken koopt, koop dan één kleur. Anders blijf je telkens zoeken naar setjes.

- Heren, doe die pleebril omhoog. Dat gespetter op de bril is niet om aan te zien en zo denken jullie relaties er ook over!

- Wil je de wc schoonmaken? Gooi dan wat restjes cola in de plee. Dat lost kalk en poepstrepen op.

- Heb je het gasfornuis schoongemaakt? Leg er dan aluminiumfolie op. Dat scheelt zoveel schoonmaken. Je vervangt het folie als het vies is.

- Doe de gaspitten die niet goed schoon worden in een pannetje met restjes cola en laat op een zacht vuurtje borrelen. Worden ze schoon van.



Hoe kun je je studentenkamer schoon en gezellig maken? De experts van vtwonen geven stylingtips.

Vuilnisbak en vuilniszak

Volledig scherm Marja Middeldorp kijkt de studenten streng aan. © Joost Hoving Als je je als ouder druk maakt om de hygiëne van je uitwonende kind, heeft Marja één tip: koop een vuilnisbak voor je kroost. ,,Ik zie op die kamers bijna nooit een vuilnisemmer. Die staat dan in een gemeenschappelijke ruimte, maar ze zijn natuurlijk te balorig om hun rotzooi daar naartoe te brengen. Tegen studenten zeg ik: zorg dat je de nieuwe zakken onder de oude neerlegt. Dan zie je bij het wisselen van de vuilniszak of je er nog genoeg hebt en kun je die er meteen in doen.



Nu hoor ik mensen denken: is het wisselen van een vuilniszak niet iets waar een student z'n neus aan ophaalt? Het leuke is dat iedereen zich op een gegeven moment toch gaat storen aan het eigen gedrag. Waar is die schone onderbroek, waar is mijn lesboek? Je verdoet er zoveel tijd mee dat die discipline vanzelf komt. Klinkt als een vies woord, net als ‘verantwoordelijkheid’. Maar je bent geen kleuter meer als je gaat studeren. En wat nou als er een liefde op je pad komt? Wat denk je hoe het overkomt als je kamer een zwijnenstal is?”

Schoonmaakdag en schoonmaakrooster

Marja woonde zelf in Delft in een studentenhuis met alleen mannen. ,,We hadden iedere donderdagavond een vaste schoonmaakdag. Dan wist je: vanaf zeven tot negen uur zijn we allemaal bezig met een schoonmaak. Om negen uur brachten we de flessen weg en aten we appeltaart met slagroom. Iedereen helemaal blij.



Dat werkt misschien iets beter dan een schoonmaakrooster. Daar zou ik meer de dagelijkse klusjes in zetten. Maak bijvoorbeeld iemand een week lang verantwoordelijk voor het uitruimen van de vaatwasser. Anders stapelt de vuile vaat zich weer op op het aanrecht.”

Al met al denkt Marja dat studenten het uiteindelijk wel leren. ,,Geniet van de geur van vrijheid. Die duurt maar even en dan komt voor jou het grotemensenleven. Zo het rijmt ook nog, dus kan zo op een tegeltje.”

