Mark Rutte over woningnood: ‘Huizen bouwen is nog niet zo gemakkelijk’

videoDe woningnood in Nederland is hoog. Veel mensen moeten jaren wachten tot ze een geschikt huis hebben gevonden. Een belangrijk probleem, vindt Mark Rutte. ,,We moeten veel meer bouwen, maar dat is niet zomaar gedaan”, aldus de premier in de Ochtend Show to go.

Het beste wat je kunt doen is zorgen dat de bouwproductie omhoog gaat, weet de premier. Een opmerking die al jaren wordt gedragen door belanghebbende partijen zoals de Woonbond. Er is een tekort van meer dan 200.000 woningen. Het kabinet wil er 75.000 per jaar bijbouwen om een inhaalslag te maken, maar dat lukt niet.

Regels schrappen

,,Ik begrijp dat het moeilijk is voor veel mensen om een huis te vinden”, zegt Rutte. ,,We leven nu eenmaal op een heel klein stukje grond met 17 miljoen mensen bij elkaar, de welvaart is hoog en de huizenprijzen stijgen. We hebben een hele hoge ambitie om bij te bouwen, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben de provincies, gemeentes en corporaties nodig. We kunnen wel regels weghalen, maar dan krijg je discussies: ‘ga je daar bouwen, maar dat is nou net de plek waar wij zo graag de hond uitlaten’. Dat geeft ook emotie en dat snap ik.”

Het gebrek aan locaties is volgens woningcorporaties, die volgens de plannen 34.000 woningen per jaar voor hun rekening zouden moeten nemen, maar een deel van het probleem. Er is ook een gebrek aan geld om te investeren, onder meer doordat ze een verhuurdersheffing moeten betalen. Verder zijn er te weinig bouwbedrijven (en personeel) om de werkzaamheden uit te voeren. In de crisis zijn veel bouwbedrijven failliet gegaan en er is te weinig geschoold personeel.

Vertrouwen