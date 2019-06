‘Meest behekste huis’ van Engeland staat te koop

In 1582 werden er tijdens de heksenvervolgingen in het Engelse St. Osyth veertien vrouwen vervolgd voor hekserij. Tijdens hun proces werden zij in The Cage opgesloten. Van de veertien vrouwen werden er uiteindelijk drie opgehangen. Eentje daarvan was Ursula Kemp. Nadat de vrouw gestorven was, stierf de pasgeboren baby van de buren eveneens. Zo werd de mythe langzaam geboren.



Na de middeleeuwen, tijdens de 16e en 17e eeuw werden er in totaal 82 heksen gedood in het Engelse graafschap Essex. En al die heksen zagen hun laatste levenslicht in The Cage in St. Osyth. Zo werden er in 1921 nog twee skeletten teruggevonden van vrouwen. In hun botten werden meerdere spijkers teruggevonden die verraadden hoe ze werden gedood. Het lichaam van heksen doorboren met spijkers zou volgens de fabel voorkomen dat de vrouwen konden spoken na hun dood.



Wie na al de spookverhalen toch nog interesse heeft in het Engelse huisje: voor zo’n 270.000 euro kan het van jou zijn.