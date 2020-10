Meeste zonlicht gaat verloren: zo gebruiken we zonne-energie efficiënter

Voor niks gaat de zon op, elke dag opnieuw. Het is dan ook niet gek dat veel mensen zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Maar een deel van het zonlicht kan niet gebruikt worden voor het opwekken van energie. Natuurkundige Angèle Reinders (Universiteit Twente en TU Eindhoven) probeert daar een oplossing voor te vinden. Dat doet ze door zonnepanelen een kleurtje te geven.



,,Het vermogen van de zon is enorm. De zon straalt per dag 7000 keer meer energie naar de aarde dan wij als mensheid dagelijks verbruiken’’, zegt Reinders. Door die zonne-energie op de juiste manier op te vangen, zou je dus in principe de hele wereld van elektriciteit kunnen voorzien. Helaas gaat er nu nog veel zonlicht verloren. Om de oorzaak daarvan te begrijpen, moeten we dieper inzoomen op het zonlicht en hoe we dat omzetten in bruikbare energie.