Met deze app vind je unieke tweedehands meubels en kunst

Het valt niet altijd mee om mooie tweedehands spullen te vinden die in goede staat én ook nog eens reëel geprijsd zijn. Online vind je inspiratie genoeg, maar op online marktplaatsen en in kringloopwinkels zie je door de troep de parels niet meer. Eigen Huis & Tuin ontdekte een handige app die je helpt zoeken.

De app heet Whoppah. Het is een handelsplatform voor interieur en kunst van hoge kwaliteit. Een plek voor eersteklas tweedehands spullen. Zo vind je er fauteuils en tafellampen, maar ook sculpturen en schilderijen. ,,Wij hebben een groot assortiment aan bijzondere merken en kunstenaars”, aldus oprichters Thomas Bunnik en Evelien Remmelts. ,,Zo hebben we onder andere producten van Jan des Bouvrie.”

Dat betekent niet dat alles meteen heel duur hoeft te zijn, maar wel staat vast dat het van hoge kwaliteit is. ,,Dit controleren onze stylisten en kunstcuratoren. Als iets vintage is, moet het bijvoorbeeld uit een bepaalde periode komen. Hierbij wordt ook gekeken of het design uniek is. Het moet niet op de gemiddelde rommelmarkt terug te vinden zijn. En de staat van het product moet in orde zijn”, aldus de oprichters.

Zoeken op smaak

Hoe vind je nu eigenlijk het product dat je wil? Evelien Remmelts legt het uit: ,,Zie je iets voorbijkomen in een hotel of op Pinterest dat je wil hebben? Maak er dan een foto van, waarna de app aan de hand van die foto zoekt of we vergelijkbare items hebben. Ideaal dus als je al lange tijd op zoek bent naar een specifiek item voor in huis.’'

Heb je mooie kunst gevonden op Whoppah en heb je een iPhone? Dan kun je in 3D zien hoe het schilderij live aan je muur hangt. ,,Je richt de camera van je iPhone op de muur en hierop verschijnt dan het schilderij.”

Veilig