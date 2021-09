Met deze terrasverwarmers zit je ook in de herfst nog lekker buiten

Gravinflu­en­cer Eloise heeft ‘eigen huisje’ in Amsterdam

20 september Gravinfluencer Eloise van Oranje verrast haar volgers op Instagram vandaag met een bericht in haar stories. Daarin is te zien dat de jonge royalty een eigen huisje heeft in Amsterdam. Ondanks de moeilijke woningmarkt is het de 19-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien dus gelukt om zich te vestigen in de hoofdstad.