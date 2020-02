Met deze tips houd je de verbouwing van je huis betaalbaar

video Koen verkoopt zijn huis voor een prikkie, maar je moet het wel zelf ophalen

24 februari Drie jaar geleden namen Koen en zijn gezin hun intrek in een nieuwbouwwoning in het Belgische Sint-Truiden. Vandaag staat het huis te koop en dat voor nauwelijks 49.500 euro. Een onwaarschijnlijk koopje, al moeten we er wel bij vermelden dat het gaat om een circulair huis om zelf af te breken en elders opnieuw op te bouwen.