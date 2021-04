Met deze tips is het opruimen van de zolder een stuk eenvoudiger

Volgens Wolfslag draait het opruimen van de zolder om keuzes maken. ,,De zolder staat meestal vol met spullen waar je eigenlijk geen beslissing over hebt genomen. Voordat je gaat opruimen, moet je je bedenken dat je over alles een beslissing gaat nemen. Anders ga je alles alleen maar verplaatsen. Het doel is uiteindelijk overzicht en ruimte scheppen.’’

Doe het samen

Bij sommige mensen zakt de moed al in de schoenen als ze op zolder komen en de verzameling spullen zien die zich daar in de loop van jaren heeft opgebouwd. Wolfslag raadt daarom aan een systeem te hanteren bij het opruimen. ,,Mijn tip is: ga in de ruimte staan en werk van links naar rechts met de klok mee. Pak alles vast wat je tegenkomt en neem er een beslissing over. Spullen die je wilt houden, blijven hoogstwaarschijnlijk op zolder. Wat weg mag, kan naar de stort of de kringloop.’’

Ook voor iedereen die moeite heeft met het weggooien van spullen heeft Wolfslag een tip: ,,Als je het lastig vindt om iets weg te gooien, doe het dan samen met iemand anders. Dat kan een professional zijn, maar ook je buurvrouw. Zorg dat er iemand bij je is die ervoor zorgt dat je het doel niet uit het oog verliest.’’

Stapje voor stapje

,,Het is belangrijk om te weten wat het doel is van je zolder voordat je schoon schip gaat maken’’, zegt opruimcoach Linda Groen. ,,Als je zolder dient als opslag, dan zal je vooral bezig zijn met opruimen en organiseren. Als je van je zolder een werkplek wilt maken, dan zal je dingen weg moeten doen.’’

Groen adviseert om, wat je doel ook is, een aantal dozen te pakken. ,,Deze dozen zet je op verschillende plekken op de zolder neer. Een plek voor alle spullen die je wil wegdoen, een plek voor de spullen die je wil gebruiken en dus van de zolder af moeten en een plek voor de spullen die je wil bewaren. Die moet je vervolgens op een voor jou logische manier gaan opbergen.’’

Quote Mensen vinden het vaak zonde om dingen weg te gooien. Het een nieuwe bestemming geven en er mensen blij mee maken, maakt het makkelij­ker Linda Groen, opruimcoach

Groen benadrukt dat er geen pasklare aanpak is: ,,Hoe denk jij volgende week, over een maand of over een jaar je spullen terug te vinden? Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk en moet logisch zijn voor jou. Leg je bijvoorbeeld het kerstservies bij de kerstballen en andere kerstspullen of leg je dat bij het servies?’’ Het opruimen van de zolder hoeft echt niet in één keer, stelt Groen. ,,Doe het stapje voor stapje, dan kom je er. Kies een hoek, plek of kast uit en begin.’’

Geef je spullen weg

Omdat het weggooien van spullen voor veel mensen best een grote stap is, adviseert Groen de spullen weg te geven. ,,Er zijn zoveel kringloopwinkels, websites waar je je spullen kunt verkopen of weggeven. Kijk naar die opties. Mensen vinden het vaak zonde om dingen weg te gooien. Het een nieuwe bestemming geven en er mensen blij mee maken, maakt het makkelijker.’’ Als je het dan alsnog lastig vindt om spullen weg te doen, dan moet je volgens Groen kijken waarom je vasthoudt aan die spullen en eventueel hulp inschakelen.