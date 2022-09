Met deze uitvinding kun je best wat geld besparen - maar je hebt wel een vergunning nodig

Deze kerk met ‘geheime’ deur staat nu te koop: ‘De verborgen ruimte werd laat ontdekt’

Wonen in een kerk, het kan in Ouderkerk aan den IJssel. Daar staat de oude ‘dijkkerk’ te koop, die al ruim 45 jaar wordt bewoond. Romantisch? Jazeker, maar pas op: met zoveel ramen van enkel glas ligt een astronomische energierekening in het verschiet.

