Met deze woonaccessoires warm je op zonder dat de verwarming aan hoeft

,,Je kunt, naast goede isolatie, voorkomen dat warmte je huis verlaat door gordijnen, rolluiken of shutters te sluiten. Misschien heb je wel een kat of hond die lekker bij je komt liggen. En anders heb ik nog zes tips waarmee je het lekker warm houdt dit najaar.”

1. Warmtedeken

,,Om het warm te krijgen, kun je lekker onder een kleed op de bank gaan liggen. Alleen al door plaids neer te leggen, in combinatie met mooie kussens, zorg je voor een optisch warme sfeer. Warmtedekens of -plaids zijn, om begrijpelijke redenen, heel populair dit najaar. Ze werken in feite hetzelfde als een elektrische deken. Er zijn veel varianten verkrijgbaar, van warmtedekens die je in je bureaustoel kunt leggen, tot plaids voor op de bank. Draadloze warmtedekens laad je van tevoren op, dan zit er ook geen snoer in de weg. Onze favoriet is de plaid van Nikki Amsterdam. Hij is lekker zacht, valt mooi en heeft een subtiele, glanzende look. Wil je liever helemaal analoog gaan? Een wollen deken in een stoel houdt ook al warmte vast.”



2. Loveseat

,,Het is een beetje out of the box, maar in een gezellige, ronde loveseat houd je elkaar lekker warm. Ronde, organische vormen geven een interieur ook nog eens een vriendelijkere, warmere uitstraling. Kies voor een loveseat uitgevoerd in een warme stof zoals velours, rib- of teddystof (ook wel bouclé genoemd), dat maakt je interieur extra knuffelbaar. Combineer 'm met bijvoorbeeld een lekker harig kleed.”



3. Vloerkleed

,,Nog een tip die praktisch en optisch warmte geeft. Een vloerkleed ziet er gezellig uit, zeker als je voor een extra fluffy exemplaar gaat, en het voorkomt dat kou uit de vloer omhoog trekt. In het vtwonen-woonbeurshuis combineerde stylist Marianne Luning een superhoogpolig vloerkleed met een fluffy bank, daar wilde je zo induiken. Zeer hoogpolige materialen zijn aan een opmars bezig en geven precies dat warme gevoel waar je naar op zoek bent als de verwarming lager staat.”



Volledig scherm Styling Marie-Maud Levron, fotografie Cecile Perrinet-Lhermitte. © Cecile Perrinet-Lhermitte

4. Ronde mokken

,,Het klinkt misschien een beetje flauw, maar een mok met warme drank verwarmt je handen en je lichaam van binnenuit. Een extra grote, bolle mok ligt extra lekker in het kommetje van je handen.”



5. Flanellen dekbed

,,Flanel is katoen dat een beetje opgeruwd is. Tussen die omhoog staande vezels blijft een laagje lucht staan en dat isolerende laagje houdt warmte vast. Flanellen beddengoed voelt daarbij lekker zacht en wollig aan, wat het het ideale dekbedovertrek voor de wintermaanden maakt. Bij vtwonen combineren we graag verschillende dekbedovertrekken met elkaar door twee overtrekken op hetzelfde bed te leggen. Dus in plaats van het zomer- en winterdekbed in één hoes te stoppen, stop je ze in twee losse hoezen. Zo fungeert één dekbed als een lekker dik sprei. Je bed ziet er direct lekker vol en zacht uit. En, nog belangrijker, het is extra warm.”



6. Kruik

,,Een kruik zonder hoes voelt vaak niet aangenaam, dit los je op door voor een exemplaar met hoes te kiezen. Een kruikhoes van teddystof heeft een donzige textuur en geeft de warmte nog steeds goed door. Tegelijkertijd zorgt dat beschermende laagje ervoor dat de kruik langer warm blijft en je er dus langer profijt van hebt.”



