Met dit paardenmiddel maak je de vloer van de douche schoon

Ook voor Marja Middeldorp is de douche geen gemakkelijke klus. ,,Ik heb ook zo’n antislipvloer in mijn douche. Dit is iets wat je niet even snel in een half uurtje moet willen doen. Neem er goed de tijd voor in het weekend. Het klinkt alsof Netty al goed haar best heeft gedaan, maar we gaan het gewoon even over doen. En ik neem meteen maar even de kitrandjes mee, want daar krijg ik ook vaak vragen over.”